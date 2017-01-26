7 ülkeye vize ambargosu

ABD Başkanı Trump’ın Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına verilen vizeleri askıya alacağı iddia edildi. Trump, Meksika sınırına da duvar örecek

Seçim kampanyasında Müslümanlar'ın ülkeye girişini yasaklama ve Meksika - ABD sınırına duvar öreceği sözünü veren ABD Başkanı Donald Trump, dün bu sözlerinden birini gerçekleştirdi. Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak sınır güvenliğini artırmak amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı. Trump, ilk etapta federal bütçeden finanse edilecek duvarın masraflarının Meksika hükümetinden tahsil edileceğini belirtti. Ancak Meksika yönetimi masrafları ödemeyeceğini daha önce bir çok kez açıklamıştı. Reuters haber ajansı, Trump'ın çarşamba gününden itibaren ABD'ye göçmen girişlerini sınırlayan ve sınır denetimlerini artıran bir dizi idari kararnameye imza atacağını da iddia etti. Habere göre, bu kararnameler arasında mültecilerin kabulünün geçici olarak durdurulması ve Orta Doğu ve Afrika'daki 7 ülkenin vatandaşlarına verilen vizelerin geçerliliğinin askıya alınması da yer alıyor.



ÜÇÜNCÜ İMZA VİZE İÇİN Mİ OLACAK?

Haberde, vatandaşlarına verilen vizelerin askıya alınacağı ülkeler Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen olarak sıralandı. Trump, 20 Ocak'ta yemin edip görevine başladıktan sonra seçim döneminde sözünü verdiği şekilde ilk imzasını, kendinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde çıkarılan sağlık reformu yasası Obamacare'in iptalini öngören kararnameye atmıştı. İkinci imzasını ABDMeksika sınırına duvar yapılmasını öngören kararnameye atan Trump'ın üçüncü imzasını ise 'vize ambargosu' için atması bekleniyor.



"TRUMP SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURUN EMRİ VERECEK" İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, imzalayacağı bir kararname ile "Suriye'de halkın korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" talimatı vereceği iddia edildi. Amerikan medyasında yer alan ve açık kaynaklarda görülebilen imzasız bir başkanlık kararname taslağında, "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması" maddesi yer aldı. Metinde ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının, Suriye ve komşu ülkelerde güvenli bölgeler oluşturulması için 3 ay içinde taslak bir plan hazırlaması öngörülüyor. Bir Pentagon yetkilisi ise AA'ya yaptığı açıklamada "henüz kendilerine iletilmiş bir kararın olmadığını" söyledi.