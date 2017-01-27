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" iğrenç biri"

DHA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 21:01
"Madonna iğrenç biri"
Madonna iğrenç biri

Başkanı Donald , başkent Washington'da geçtiğimiz hafta yapılan ‘Kadınlar Yürüyüşü’nde ‘’ı havaya uçurmayı düşündüm’ diyen ünlü şarkıcı ile ilgili olarak "O iğrenç biri. Söylediği şey ülkemiz adına utanç vericiydi. Kendisine zarar verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

, Fox News'ten Sean Hannity'nin ', Kadınlar Yürüyüşü'nde 'ı havaya uçurmayı düşündüğünü söyledi. Obama Beyaz Saray'da iken bu sözleri ben söyleseydim neler olurdu?' sorusuna verdiği yanıtta, 'Açıkçası kendisi iğrenç biri. Bence kendine çok zarar verdi. Tüm davaya zarar verdi. Onun söyledikleri ülkemiz adına utanç vericiydi' dedi.

Madonna, Trump'ın başkanlık yemin töreninin ardından yapılan 'Kadınlar Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmada 'Evet öfkeliyim. Evet, Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı çok düşündüm. Ama biliyorum ki bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek' demişti.

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