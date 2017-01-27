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'da bomba yüklü araçla intihar saldırısı

İHA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 20:48
Musul'da bomba yüklü araçla intihar saldırısı
Musul'da bomba yüklü araçla intihar saldırısı

’da 2 ayrı bölgede bomba yüklü araçla meydana gelen intihar saldırısında, çoğunluğu sivil olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre olay, 'un Reşdiye ve Xebat bölgelerinde meydana geldi. Bomba yüklü araçla bölgeye gelen henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar eş zamanlı olarak araçları infilak ettirdi. Meydana gelen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken ayrıca yaralılarında olduğu öğrenildi. nın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamaların ardından çevrede bulunan evlerde ve araçlarda yangınlar çıktı. Bölgede sağlık ekiplerinin ve itfaiye erlerinin çalışmaları sürüyor. Saldırıda ölü yada yaralı sayıları ise henüz belirlenmedi.

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