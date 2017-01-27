Netanyahu’dan Filistin’e 2 şart

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Filistin tarafıyla yeniden barış görüşmelerine başlamak için Filistin'in İsrail'in Yahudi Devleti olduğunu ve İsrail'in Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar olan topraklardaki güvenlik hakimiyetini kabul etmesi şartlarını öne sürdüğü bildirildi. İsrail Radyosu'nun haberine göre İsrail parlamentosu Knesset'te milletvekillerinin sorularını cevaplayan Netanyahu, İsrail'in bu iki şarttan taviz vermeyeceğini dile getirerek ülkesinin yerleşim faaliyetlerinin, İsrail-Filistin çekişmesinin ana meselesi olmadığını savundu. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın, selefi Obama'nın görevinin son saatlerinde Filistin için serbest bıraktığı 221 milyon dolarlık yardım fonunu vermeyeceği iddia edildi. Times of Israel'in üst düzey bir Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ı arayarak söz konusu fonun 'yakın zamanda ulaştırılmasını beklememelerini' iletti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini gelecek hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıyacaklarını açıkladı.