Lindsey Lohan'dan anlamlı paylaşım

Amerika'lı dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelmişti. Çektirdiği fotoğrafı ise Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabındaki tüm fotoğraflarını silen ünlü oyuncu, "Bütün dünyanın kayıtsızlığına rağmen Türkiye, mültecilere çok güzel bir şekilde ev sahipliği yapıyor" mesajını paylaştı.

Dünyaca ünlü Amerika'lı sinema oyuncusu Lindsay Lohan, "Dünya 5'ten büyüktür" dedi, Türkiye'nin mülteci konusunda örnek davranış sergilediğine dikkat çekti.

Lohan, geçtiğimiz günlerde Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konuğu olmuştu. Görüşmeden büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirten ünlü oyuncu, sosyal medya hesabındaki tüm fotoğraflarını sildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile çekilen fotoğrafları hesabına yükledi.





Paylaşılan fotoğrafların altındaki yorumlar da oldukça dikkat çekiciydi. Lohan ilk fotoğrafın altına, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve First Lady'nin beni evlerine davet etmesi rüya gibi. Suriyeli mültecilere yardım etmek için gösterdikleri çabalar gerçekten ilham verici. Barış şimdi başlıyor" mesajı yazdı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı da mesajında etiketleyen Hollywood yıldızı, mesajında, "Barış için lütfen... Aleyküm selam" yorumunu yaptı.





Lohan ikici bir fotoğraf daha paylaştı. "Dünya beşten büyüktür" dedi. Doğu Halep'te yaşanan dramı, sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran

yedi yaşındaki Suriyeli Bana da oradaydı. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Lohan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktı. Ardından "Dünyada birçok ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı" ifadelerini kullandı..