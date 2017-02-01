Cami saldırganı aşırı sağcı çıktı

Kanada'nın Quebec kentinde önceki gece bir camiye saldırı düzenleyerek 6 kişiyi öldürmekten tutuklanan 27 yaşındaki Alexandre Bissonnette altı kez cinayet, beş kez ise cinayete teşebbüs suçundan yargılanacak. Kanada medyası, Bissonnette'in aşırı sağ görüşe eğilimi olduğunu yazdı. Bisonnette'in Facebook hesabında aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen yanlısı paylaşımlar yaptığı belirtildi. Öte yandan Hollanda'da güvenlik amacıyla ülkedeki 4 büyük caminin namaz vakitlerinde kapılarının kilitleneceği açıklandı.