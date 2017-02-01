Venezüella’da dizi savaşı

Sony’nin çektiği “El Comandante” dizisini beğenmeyen Venezüella hükümeti, Chavez’in hayatını anlatan kendi dizisini yapmak istiyor

Venezüella, Sony Pictures'ın Kolombiya'da çektiği, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hayatını konu alan "El Comandante" adlı televizyon dizisine karşı hamle olarak Chavez'i anlatan kendi dizilerini yapacağını açıkladı. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dizinin eski Başkan Chavez'in çarpıtılmış bir imgesini ekranlara yansıttığını savunurken, hükümetinin Chavez'in hayat hikâyesini hakkıyla anlatacak bir dizi projesi için çalışmalara başlayacağını belirtti. Sony Pictures, ilk bölümü Kolombiya'da bir özel TV kanalında pazartesi günü yayımlanan "El Comandante" adlı diziyle ilgili yaptığı açıklamada her ne kadar Chavez'in hayatını konu alıyor olsa da, kurmaca bir eser olduğu ve dolayısıyla "yüksek dozda romantizm, entrika, ihanet ve kahramanlık içerdiğini" ifade etti. Chavez'in hayatını çocukluktan gençliğe ve ardından yetişkinliğe 60 bölümde anlatması planlanan dizi, bahar ayında da ABD'de İspanyolca yayın yapan Telemundo TV kanalında gösterilmeye başlanacak. Hugo Chavez, 2013'te hayatını kaybetmişti.