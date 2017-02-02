İflasın eşiğinde

Johnny Depp’in finans danışmanı olan TMG şirketi açıkladı: 20 yıldır ayda ortalama iki milyon dolar harcayan ünlü aktör iflas etmek üzere

Sinemada "Karayip Korsanları" ve "Alice Harikalar Diyarında" gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan ABD'li oyuncu Johnny Depp'in iflasın eşiğinde olduğu iddia edildi. İddia, aktörün harcamalarını denetleyen TMG adlı şirket tarafından ortaya atıldı. Depp ile TMG'nin birbirlerini suçlamalarının ardından ortaya çıkan raporlara göre; 53 yaşındaki aktör son 20 yıl boyunca her ay ortalama 2 milyon dolar harcama yapmış. TMG, Depp'in müsrifliğini gözler önüne sermek için ünlü aktörün, 2005'te ölen yazar Hunter Thompson'un küllerini fırlatmak için özel bir top yaptırdığını ve bu törene 3 milyon dolar (11.5 milyon lira) harcadığını belirtti. Şirket, geçen yıl Amber Heard'dan boşanarak 7 milyon dolar ödeyen Depp'in, kendilerine de 4.2 milyon dolar borcu olduğunu öne sürdü. Depp ise TMG'nin finansal danışmanlarının kendisini kandırdığını ve yollarını ayırdığı firmaya dava açacağını söyledi.



Paralar suyunu böyle çekti

Aralarında, Fransa'da bir şatonun da bulunduğu 14 gayrimenkul satın almak için 75 milyon dolar harcadı.

2000'den beri 18 milyon dolara bir yat ve 45 lüks otomobil satın aldı.

Warhol ve Klimt gibi sanatçıların kıymetli eserlerinin de bulunduğu 200 parçalık bir sanat koleksiyonu var.

70 gitardan oluşan enstrüman koleksiyonu sahibi...

Özel uçak seyahatleri ve 40 kişilik personeli de faturaları kabartıyor.