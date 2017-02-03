Paris'te çatışma!

Louvre Müzesi önündeki alışveriş merkezinde bir asker kendisine bıçakla saldıran kişi üzerine ateş açtı. Müze boşaltıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi önündeki alışveriş merkezinde bir askerin kendisine bıçakla saldıran kişi üzerine ateş açtığı bildirildi.

Fransız medyası, Louvre Müzesi önündeki alışveriş merkezinde bir askerin kendisine bıçakla saldıran ve bölgeye elinde bavulla girmeye çalışan bir kişi üzerine ateş açtığını duyurdu.

Askerin vurduğu saldırganın ağır yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı kısa açıklamada olaya güvenlik güçlerinin müdahale ve ilk yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Müzenin ve yakınındaki metro istasyonunun olayın ardından boşaltıldığı bildirildi.