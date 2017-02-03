Trump'tan flaş Rusya açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya uygulanan yaptırım rejimlerinin hafifletilmesine ilişkin kararın alınmadığını bildirdi.

Trump, Harley-Davidson şirketinin temsilcileriyle görüşmesi sırasında gazetecilerin yaptırımlarla ilgili sorularına, "Ben hiçbir şeyi hafifletmedim" dedi.

Daha önce ABD Maliye Bakanlığı Yaptırım Departmanı, Amerikan hükümetinin Federal Güvenlik Servisi'ne uygulanan yaptırım rejimini değiştirdiğine ilişkin "Genel Lisans 1" adlı belgeyi yayınladı.

Lisansa göre, belirli istisnalar dışında daha önce ABD Başkanı'nın 1 Nisan 2015 tarihindeki talimatıyla yasaklanan FSB'nin katılımıyla yapılan tüm anlaşmalar ve eylemlere izin verildi.

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