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'tan flaş Rusya açıklaması

DHA
  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 11:04 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 11:05
Trump'tan flaş Rusya açıklaması
Trump'tan flaş Rusya açıklaması

ABD Başkanı Donald , Rusya’ya uygulanan rejimlerinin hafifletilmesine ilişkin kararın alınmadığını bildirdi.

, Harley-Davidson şirketinin temsilcileriyle görüşmesi sırasında gazetecilerin larla ilgili sorularına, "Ben hiçbir şeyi hafifletmedim" dedi.

Daha önce ABD Maliye Bakanlığı Yaptırım Departmanı, Amerikan hükümetinin Federal Güvenlik Servisi'ne uygulanan yaptırım rejimini değiştirdiğine ilişkin "Genel Lisans 1" adlı belgeyi yayınladı.

Lisansa göre, belirli istisnalar dışında daha önce ABD Başkanı'nın 1 Nisan 2015 tarihindeki talimatıyla yasaklanan FSB'nin katılımıyla yapılan tüm anlaşmalar ve eylemlere izin verildi.

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