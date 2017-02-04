Londra'ya giden bir trende anne ve oğluna ırkçı saldırı gerçekleşti. Trenin first class bölümünde yolculuk eden ırkçı bir avukat, arkalarında yolculuk yapan bir anne ve oğluna "Burada olmayı haketmiyorsunuz" sözleriyle hakaretler etmeye başladı. Irkçı avukat hakaretlerini belli bir zamandan sonra küfür etmeye kadar ilerletti. Video'nun sosyal medya'da paylaşılmasından sonra İngiliz basını olayı manşetten verdi.

İskoçya Glasgow'dan İngiltereye gitmekte olan tren'in first class bölümünde dört yaşındaki oğlu Zeyn ile seyahat eden Sana Şahid, arkalarında oturan ırkçı bir avukatın saldırısına uğradı.

47 yaşındaki avukat Alexander MacKinnon, anne ve çocuğa önce "Burada olmayı haketmiyorsunuz" diyor. Sana Şahid tarafından videoya çekilen avukat, peşinden "Ekonomi sınıfında olmalısınız. Aslında, siz bu ülkede olmamalısınız. Lanet olası yabancılar. Nerede doğdun?" sözlerini sarfediyor.

ANNE VE OĞLUNA IRKÇI SALDIRI

Tren Londra'ya ulaştığında ise avukat bir kez dah anne ve çocuğun yanına geliyor. Bu kez küfür eden 57 yaşındaki MacKinnon, "Sen ve .... oğlun polisin zamanını harika şekilde boşa harcatıyorsunuz" ifadesini kullanıyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla olay İngiliz basınında geniş şekilde yer buldu.