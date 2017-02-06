Engin Ardıç yazdı: Merhaba asker

Engin Ardıç bugünkü yazısında aynı üniformayı giyen iki farklı ismi köşesine taşıdı. Biri hain diğeri kahraman bir şehid olan iki ismin hikayesi ve son diyalogları... İşte Ardıç'ın yazısından ilgili bölüm...

Bu iki kişinin ikisi de asker.

Biri yaşıyor, öteki şehit. Biri 15 Temmuz darbecisi, öteki terör şehidi.

Şimdi biz aradan çekilelim, konuşsunlar.

İlk konuşan bir albay, hem de kurmay albay. İsmi, Nurullah Zeki Atmaca.

O gece Gayrettepe'deki Türk Telekom binasına atmaca gibi çullanmış.

FETÖ üyesi diğer darbeci askerlere de durup durup "Çamlıca'daki antenlere acilen müdahale edin, 1. Ordu Komutanı'nı alın" diye Whatsapp mesajları göndermiş.

Şimdi yargılanıyor, hakkında üç kere ağırlaştırılmış müebbet isteniyor -asılamadığı için- , eh, programa ilaveten 15 yıl da hapis.

Savcılık iddianamesinden okuyalım. Savcı "bu işe niçin kalkıştın" diye sormuş.

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MERHABA ASKER!