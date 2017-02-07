X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İsrail ordusu, Gazze'de saldırı düzenledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ordusu, 'de düzenledi

AA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 21:55 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 02:14
İsrail ordusu, Gazze'de saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze'de saldırı düzenledi

ordusunun, 'de bazı bölgelere savaş uçakları ve topçu atışıyla düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin doğu kesiminde tarım arazileri ile kuzey kesiminde bazı boş arazileri bombaladı.

Sınırda konuşlanan topçu birliklerinin El-Beric beldesinin doğu kesiminde Filistinli gruplara ait 2 askeri gözetleme kulesine düzenlediği belirtildi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Ordu Sözcüsü Peter Lerner, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık 'nin doğu kesiminde 'a ait 2 mevziye saldırı düzenlediğini bildirdi.

Gün içinde İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde direniş güçlerine ait iki mevziyi ve tarım arazilerini hedef almış, saldırılarda ayağına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinli yaralanmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Gazze'den İsrail tarafına atılan rokete karşılık Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'a ait 3 hedefe hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

BENZER HABERLER