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Sevimli yunuslardan yalnızca 30 tane kaldı

  • Giriş Tarihi: 7.2.2017
Sevimli yunuslardan yalnızca 30 tane kaldı
Sevimli yunuslardan yalnızca 30 tane kaldı

Meksika Körfezi'nde yaşayan, 1.5 metrelik boyları ve basık burunlarıyla şirin bir olan körfez ının soyları tükenmek üzere.

Yunus ailesinden olan bu hayvanların sayısının 30'a kadar düştüğü uyarısında bulunan yetkililer, ", soyları tükenme noktasına en çok yaklaşan deniz hayvanları arasında" ifadelerini kullandı. Uluslararası Muturları Koruma Komitesi'nin açıklamasında ise "İki yıl içinde nüfusları yarı yarıya azaldı. Tamamen kaybetmemek için radikal adımlar atmak zorundayız" denildi.

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