X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Rus uçak gemisi Suriye'den döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Rus 'den döndü!

AA
  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 21:02
Rus uçak gemisi Suriye'den döndü!
Rus uçak gemisi Suriye'den döndü!

'deki operasyonlara katılmak için Akdeniz'de bulunan Rus Amiral Kuznetsov 'ya geri döndü.

Savunma Bakanlığının ülke basınında yer alan açıklamasına göre, Amiral Kuznetsov Severemorsk şehri yakınlarındaki Kolsk Körfezi'ne demirledi. Rusya'nın tek uçak gemisi için yarın karşılama töreni düzenlenecek.

Rus uçak gemisi 15 Ekim'de kıyılarına gitmek üzere Rusya'dan ayrılmıştı. Akdeniz'deki görevi süresince Amiral Kuznetsov gemisinde bulunan iki jet uçağı, 14 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde düşmüştü.

Rusya 6 Ocak'ta Suriye'deki askeri güçlerini azaltma kararı kapsamında Amiral Kuznetsov uçak gemisinin bölgeden ayrılacağını açıklamıştı.

BENZER HABERLER