Suriye rejiminden 13 bin İnfaz

Uluslararası Af Örgütü’nün yayımladığı rapora göre Beşar Esad rejimi, 4 yılı aşkın bir süre içinde muhalifleri gizli bir hapishanede yargısız infaz ettikten sonra toplu mezara gömdü

Uluslararası Af Örgütü yayımladığı raporda, Suriye'deki gizli bir hapishanede, Eylül 2011 ve Aralık 2015 arasında çoğu sivil muhaliflerden oluşan 13 bin dolayında kişinin Beşar Esad rejimi tarafından infaz edildiği belirtildi. Örgütün hazırladığı yeni raporda, Saydnaya Hapishanesi'nde her hafta toplu idamların yaşandığı iddia edildi. Af Ögütü, idamlara Suriye hükümetinin en üst düzey seviyeleri tarafından onay verildiğini duyurdu.

İNFAZDAN ÖNCE SAATLERCE İŞKENCE

Aralarında eski gardiyanlar, tutuklular ve hapishane yetkililerinin de bulunduğu 84 kişiyle görüşülerek hazırlanan raporda, başkent Şam'ın kuzeyindeki hapishanede "her hafta, 20 ila 50 kişinin gizlilik içinde infaz edildiği" kaydedildi. Raporda, tutuklulara bir sivil hapishaneye nakledileceklerinin söylendiği, sonra bodrumdaki bir hücrede üç saat dövüldükleri vurgulandı. "Gece yarısı gözleri bağlı şekilde hapishanenin farklı yerine götürülen muhaliflere, boyunlarına ilmik geçirilmeden dakikalar önce, bir odada ölüme mahkûm edildikleri söyleniyordu" ifadelerine yer verilen raporda infaz edilenlerin cesetlerinin kayıt için Tişrin Askeri Hastanesi'ne götürüldükleri daha sonra askeri arazilerde açılan toplu mezarlara gömüldükleri aktarıldı.

İDLİB'DE HAVA SALDIRISI: 21 SİVİL ÖLDÜ

Suriye'nin kuzeybatısında, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinin merkezine düzenlenen 10 hava saldırısında 21 sivilin öldüğü, 18'inin de yaralandığı bildirildi. Hava saldırılarının rejim güçleri tarafından mı yoksa Rusya tarafından mı yapıldığı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.





ABD'DEN YPG'YE İKİNCİ SEVKIYAT

ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan ve ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne gönderdiği zırhlı araçların ikinci partisi kullanılmaya başlandı. Araçlardan geçen hafta bir parti daha terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye ulaştırılmıştı.