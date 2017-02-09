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'da 'ın üst düzey yöneticisi öldürüldü!

AA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 19:36 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 19:44

'ın doğusunda düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'ın üst düzey yöneticisinin öldürüldüğü bildirildi.

Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü yöneticisi Hafız Munib'in, ülkenin doğusunda NATO kuvvetleriyle ortak gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.

Öldürülen Munib'in, son günlerde başkent Kabil'de Hazara Şiilerine yönelik düzenlenen saldırıların organizatörü olduğu kaydedilen açıklamada, operasyonun Devlet Başkanı Aşraf Gani'nin talimatı üzerine yapıldığı da vurgulandı.

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