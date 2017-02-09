Trump'tan Guantanamo planı!

ABD yönetiminin, terör örgütleri Taliban ve El Kaide'nin yanı sıra DEAŞ mensuplarının da Guantanamo hapishanesine götürülmesini öngören bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığı ve bunun yakında yürürlüğe gireceği iddia edildi.

New York Times gazetesindeki habere göre, Trump yönetimi, gelecekte yakalanacak Taliban, El Kaide, DEAŞ ve diğer aşırıcı terör örgütü üyelerinin Amerikan donanma üssünde yer alan Guantanamo hapishanesine getirilmesini yasal olarak düzenleyen bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalışıyor.

Taslak halindeki kararname, yakalanan terör örgütü Taliban, El Kaide, DEAŞ üyeleri, bunlarla bağlantılı güçler ve DEAŞ'la bağlantılı kişi ve grupların tutuklanarak ABD Savunma Bakanlığı tarafından Guantanamo hapishanesine gönderilmesini mümkün kılıyor.

Ulusal güvenlik yetkilileri ise yeni kararname konusunda yönetime uyarıda bulunuyor. Yetkililer, DEAŞ'a karşı askeri mücadele için Kongre yetkisinin gerekmesi nedeniyle daha önce El Kaide için çıkarılan yetkinin DEAŞ mensuplarının yakalanmasından sonra hukuki karmaşaya yol açabileceğini belirtti.

2012'de değiştirilen "Ulusal Savunma Yetkisi Kanunu"na göre ABD Kongresi, hükümeti El Kaide ve Taliban üyeleri ile bu terör örgütleriyle bağlantılı olma şüphesi bulunan kişilerin tutuklanması konusunda yetkili kılıyor. Ancak Kongre şu ana kadar DEAŞ'a karşı savaş ve DEAŞ üyelerinin tutuklanması konusunda yönetime onay vermedi.

Obama yönetimi, DEAŞ ile mücadeleyi El Kaide ile mücadele için çıkarılan yetki kapsamında yürütüyordu. Obama yönetimi, 2014 yazından itibaren DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelenin 11 Eylül saldırısı sonrası yürürlüğe giren kararname çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu. Ama DEAŞ'ın El Kaide'den ayrılmasıyla konu tartışmalı bir hal almıştı.