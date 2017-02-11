İki başkentte hüzün

El Bab’da başarılı operasyonlar düzenleyen Türk askerine Rus uçağının yanlışlıkla saldırması Moskova ve Ankara’da üzüntüyle karşılandı. Rusya taziye ve birlikte çalışma mesajları verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları sürerken önceki gün yaşanan Rus uçaklarının yanlışlıkla Türk askerlerini vurması olayı, Ankara'da da Moskova'da da üzüntüyle karşılandı. Moskova kulislerinin nabzını tutan Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olaydan hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziyelerini ileterek doğru bir adım attığını yazdı. Rusya'nın en saygın gazetelerinden Kommersant, "Putin'in telefonundan sonra Ankara'dan gelen ilk tepkilere bakılırsa bu trajik olay ikili ilişkilerde krize neden olmayacak" yazdı. Gazete, 2015 Kasım'ında Rus savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesinin ardından yaşanan krize atıfta bulunarak "Bu kez durum çok farklı. Suriye'deki barış müzakerelerine öncülük eden iki ülke, yakınlaşma sürecine girmiş durumda" ifadelerine yer verdi. Rus basınına konuşan Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden emekli General Leonid Reşetinkov olayı "trajik bir hata" olarak değerlendirdi ve "Benzer hataların olmaması için Rusya ve Türkiye yönetimi doğru bir tutum sergiledi. Şu anki durumda Rusya ve Türkiye'nin sergilediği tutumu göz önünde bulundurarak şundan eminim, Moskova ve Ankara bir daha hata yapmaz" dedi. Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç de "Putin, Erdoğan'a başsağlığı dileyerek bu durumda söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Bu olay iki ülkenin uluslararası teröre karşı ortak mücadeleyi sürdürme kararlılığını etkilemez ve etkilememeli" dedi.



'Koordinatlar 8 Şubat'ta verildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'da Rusya'nın kazaen TSK unsurlarını hedef alması sonucu 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili koordinasyon tartışmalarına yanıt verdi. TSK'nın açıklamasında "Son olarak 8 Şubat 2017 tarihinde Rus birliklerinin kontrolündeki bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekât Merkezi'ndeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir. İki ülke arasında 12 Ocak 2017 tarihinden beri yürürlükte olan mutabakat doğrultusunda TSK tarafından harekâta ilişkin bilgiler Rus muhataplarla düzenli ve karşılıklı olarak paylaşılmaktadır. 9 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır" denildi. Rusya Sözcüsü Dimitri Peskov "Vurulan hedeflerin TSK tarafından verilen koordinatlar olduğunu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiğini' söylemişti.



'Olay araştırılıyor'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın kazaen TSK unsurlarını hedef almasıyla ilgili soruları yanıtladı. "Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ana unsurlarından birisi. Ne yazık ki sahada çok yoğun bir mücadele veriyor askerlerimiz" diyen Kurtulmuş, "Olay, Rusların da teyit ettiği gibi tamamen bir kaza sonucu ortaya çıktı. Bizim açımızdan olay, bütünüyle aydınlatılmaya çalışılıyor. İlk bilgiler, koordine yanlışlığı, yanlış bir koordinasyon. Bütünüyle bir kazadır, ilk bilgilere göre. Ama bunun nasıl vuku bulduğu, bu aradaki koordinasyon meselesinin nasıl bu kadar atlandığı da ortaya konulacaktır" dedi.