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'de nde patlama: 8 ölü

  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 07:42 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 07:43
Çin'de kömür madeninde patlama: 8 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 8 ölü

'de bir nde yaşanan patlamada 8 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 kişiden haber alınamıyor.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinin Lienyüen kentindeki bir nde patlama oldu.

Tengfei Coal Mine Co. Ltd adlı firmaya ait olduğu belirtilen madende, patlama sırasında 29 kişinin çalıştığı ve 11 kişinin içeride mahsur kaldığı açıklandı.

Patlama sonrası kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarında mahsur kalanlardan 8'inin cesetlerine ulaşıldığı ve 3 kişiden haber alınamadığı ifade edildi.

Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

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