Fransa'da çığ faciası: En az 4 kişi öldü

Fransa'nın Savoie bölgesinde sabah saatlerinde düşen çığda en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Fransız Alplerine çığ düştü, en az 4 kişi öldü.

Tignes'deki kayak merkezinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Savoie bölgesindeki Tignes mevkisinde sabah saatlerinde pist dışında çığ düştüğü ve en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Çığ altında hala 5 kişinin olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kayak sezonu başladığından bu yana Alpler ve Pyrenees bölgesinde şimdiye kadar 13 çığ vakası yaşanmış ve toplamda 3 kişi ölmüştü.

Geçen sezon ise 45 çığ vakası 21 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.