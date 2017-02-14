X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Fransa'da çığ faciası: En az 4 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da faciası: En az 4 kişi öldü

  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 06:52 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 06:52
Fransa'da çığ faciası: En az 4 kişi öldü
Fransa'da çığ faciası: En az 4 kişi öldü

'nın Savoie bölgesinde sabah saatlerinde düşen da en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Fransız Alplerine düştü, en az 4 kişi öldü.

Tignes'deki kayak merkezinden yapılan açıklamada, 'nın Savoie bölgesindeki Tignes mevkisinde sabah saatlerinde pist dışında çığ düştüğü ve en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Çığ altında hala 5 kişinin olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kayak sezonu başladığından bu yana Alpler ve Pyrenees bölgesinde şimdiye kadar 13 çığ vakası yaşanmış ve toplamda 3 kişi ölmüştü.

Geçen sezon ise 45 çığ vakası 21 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

BENZER HABERLER