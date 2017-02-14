Rakka’dan önce sırada Menbiç var

El Bab sonrası gözler Rakka temizliğine çevrildi. Öncelikle Rakka güzergâhında bulunan Menbiç’in PKK/PYD-YPG teröründen arındırılması gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Bab'ın DEAŞ terör örgütünden temizlendikten sonra Türk askerinin durmayacağını ve Rakka'nın da temizleneceğini işaret etmişti. ABD Başkanı Donald Trump da Rakka'ya operasyon sinyalini vermişti. CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Ankara ziyareti sırasında Türkiye'nin düşündüğü harekat planları ABD'ye verildi.



ÖNCE MENBİÇ

Şimdi akıllara gelen soru, Rakka temizliğinin hangi güzergahtan yapılacağı. El Bab'da devam eden temizlik tamamlanmak üzere. Türk askerinin ve Özgür Suriye Ordusu'nun, El Bab'dan daha güneye inerek Rakka'ya yönelmesi demek, bir anlamda Menbiç'in temizleneceği anlamına geliyor. PKK/PYD-YPG terör örgütü ise, ABD'nin sözlerine rağmen Menbiç'ten çekilmedi. Ankara, El Bab sonrası Menbiç'i de temizlemekte kararlı. Bu nedenle Türk askerinin Menbiç'i de terörden temizleyerek, Menbiç üzerinden Fırat Nehri'ni geçerek Rakka'ya ulaşması gündemde.



İKİNCİ ALTERNATİF

Rakka temizliği için konuşulan bir diğer plan Akçakale tarafından güneye yapılacak bir harekat. PKK/YPG'nin elinde bulunan Ayn İsa yönünden direkt güneye inilebileceği, burada kuzeyden yapılacak bir kuşatma ile Rakka'nın teröristlerden temizlenmesine başlanabileceği ifade ediliyor. Yıldırım bir harekat planı ile hayata geçirilmesi muhtemel bu plan uygulanırsa, Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD kuşağı da ortadan ikiye bölünmüş olacak.



DEAŞ, KUMLARLA ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

TSK bünyesindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı ile komando birlikleri ve ÖSO mensupları 3 koldan gerçekleştirilen operasyonlarla El Bab'da köşeye sıkıştırdıkları DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getiriyor. Kendisi için hayati öneme sahip bir konumu bulunan El Bab'a sıkışan terör örgütü, yolları kumla kapatarak Özel Kuvvetler'in ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Peş peşe yapılan başarılı operasyonlarla El Bab'ın kent merkezine doğru ilerleyişini sürdüren birlikler ise DEAŞ'ın can damarlarını oluşturan çok sayıda tüneli imha etti.



1 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

El Bab'da terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Şehit olan 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in (29) acı haberi ise Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan babası Mustafa, annesi Birsen ve eşi Rabia Tevlim'e Kaymakam Ömer Karaman, Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Garnizon Komutanı İlhan Yeşil ve Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, askeri erkan ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi.



YÜZDE 40'I ELE GEÇİRİLDİ

TSK destekli ÖSO, El Bab'ın merkezinin yüzde 40'ını ele geçirdi. ÖSO, güneyden ilerlemesiyle Esad güçlerinin de ilçeye girişini engelledi. Kent merkezine batıdan giren TSK ve ÖSO, güneydoğudaki Zemzem Camisi, spor merkezi, Baas Partisi binası, Hikme Hastanesi'ni ele geçirdi. 30 terörist etkisiz hale getirildi.