Terör örgütlerinin sığınağı Almanya!

Almanya terör örgütlerinin üssü haline geldi. FETÖ, PKK ve DHKP-C başta olmak üzere Almanya bu teröristlere sahip çıkarak Türkiye'nin iade taleplerine de karşılık vermedi.

Almanya terör örgütlerinin faaliyetlerine meşru alan açmaya devam ediyor. Terör örgütlerine yönelik uygulanan politikalarla örgütler Almanya'yı kendilerine sığınak olarak kullanıyor.



ALMANYA TERÖRİSTLERİ İADE ETMİYOR



2007 ve 2017 yılları arasında Türkiye Almanya'dan 182 teröristin iadesini istedi. Fakat Almanya teröristleri sahiplenmeyi tercih etti. Türkiye'nin iadesini istediği 182 teröristten sadece üçünü iade eden Almanya 179 teröristin ise iade edilmesi talebine karşılık vermedi.