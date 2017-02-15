Malezya polisi, Kuzey Kore liderinin kardeşinin katil zanlısını tutukladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Yong-nam'ın zehirlenerek öldürülmesiyle bağlantılı bir kadın şüpheli Malezya'da tutuklandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ı Malezya'da öldürmüş olabileceği ifade edilen kadınlardan birinin, Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklandığını bildirildi. Polis, diğer şüpheli şahısları aramaya devam ettiklerini açıkladı. Polisler havalimanında, Kim Yong-nam'ın yanında görüntülenen iki kadına odaklandı.

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