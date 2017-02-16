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Almanya'da alarm! Zehirli gaz çevreye yayıldı

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 15:00 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 15:03
Almanya'da alarm! Zehirli gaz çevreye yayıldı
Almanya'da alarm! Zehirli gaz çevreye yayıldı

Almanya'nın Oberhausen kentinde bulunan bir kimya fabrikasından zehirli gaz bulutunun yükseldiği bildirildi.

Oberhausen itfaiyesinden yapılan açıklamada, fabrikada, içinde sülfürik asit bulunan bir konteynerin kırıldığı ve bu nedenle çevreye zehirli gaz yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, sülfürik asidin başka bir sıvı toplama konteynerine aktığı ve burada kimyasal reaksiyona girerek zehirli bir gaz bulutu oluşturduğu kaydedildi. Belediye de bölge sakinlerini zehirli gaza karşı uyararak, gerekli olmadığı sürece dışarı çıkılmaması, pencere ve kapıların kapalı tutulması çağrısında bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.