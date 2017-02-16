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BAE, 100 yıl içinde ’a koloni kuracak

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017
BAE, 100 yıl içinde Mars’a koloni kuracak
BAE, 100 yıl içinde Mars’a koloni kuracak

BEA 2117'ye kadar 'a bir minyatür şehir yapmayı planladıklarını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin , 2117'ye kadar "'ta minyatür bir şehir ve insan topluluğu inşa etmeyi planladıklarını" duyurdu. Mektum, ülkedeki uzman bilim adamları, araştırmacılar ve mühendisler tarafından hazırlanan proje bünyesinde, robotlar tarafından inşa edilmesi planlanan kentin sanal sunumunu yayınladı. "Diğer gezegenlere yerleşmek, uzun zamandır insanoğlunun hayali. Amacımız, BAE'nin bu hayali gerçekleştirmek için uluslararası çalışmalara öncülük etmesidir" diyen BAE Başkanı Mektum, bu projenin 'bugün toprağa ekilen bir tohum olduğunu, gelecek nesillerin hasadını toplayacağını' ifade etti.