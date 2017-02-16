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AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 23:13
Nijerya'da Boko Haram'dan askeri helikoptere saldırı!
Nijerya'da Boko Haram'dan askeri helikoptere saldırı!

Batı Afrika ülkesi 'da, terör örgütü militanları bir e düzenledi.

ordusu hava kuvvetlerine ait helikoptere düzenlenen da bir asker yaralandı.

Ülkenin kuzeydoğusunda saldırıya uğrayan helikopterin, Maiduguru şehrinden mülteci kamplarına tıbbi personel taşıdığı bildirildi.

Nijerya'da 2009 yılında başlayan saldırıları ve örgüt ile yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 100 bin insan hayatını kaybederken milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

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