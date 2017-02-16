Rusya ile ABD arasında Kırım gerginliği

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın "Başkan Trump Rus hükümetinden Ukrayna'da gerginliği azaltmasını ve Kırım'ı iade etmesini beklediğini açıkça ifade etmiştir" açıklaması Rusya tarafından tepkiyle karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Spicer'a "Kırım Rusya'nın toprağı ve biz topraklarımızı geri vermeyiz" ifadeleriyle yanıt verdi. Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy de yaptığı açıklamada, Trump'ın söylemlerinin Rusya ve ABD ilişkileri açısından endişe verici olduğunu söyledi. Moskova'da düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında onuşan Zaharova, Rusya'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin de aralarında bulunduğu bazı grupların katılacağı toplantı düzenleneceği yönündeki haberlere yönelik ise "Bu konuda bilgim yok. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan böyle bir toplantıya katılım sağlanmayacak" cevabını verdi.