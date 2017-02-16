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Toprağın altından canlı çıktı

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 08:57 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 09:08
Toprağın altından canlı balık çıktı
Toprağın altından canlı balık çıktı

Sosyal medyada yer alan video izlenme rekorları kırıyor. Videoda çorak bir arazide toprağın birkaç karış altını kazan kişi, çamurdan bir kesenin içinden canlı lar çıkartıyor.

ŞAŞKINLIK YARATAN BALIK: AKCİĞER BALIĞI (PROTOPTERUS)

Videoda yer alan ve izleyenleri şaşırtan balığın cinsi "Protopterus". Afrika'nın birçok ülkesinde yayılma alanı bulan bu lar, Akciğer Balığı olarak da biliniyor. Göl ve nehir yataklarında yaşayan bu balıklar amfibik hayvanlar grubunda yer alıyor ve hem karada hem de su altında yaşayabiliyor.

Kurak dönemlerde kendine yerin altında bir tünel kazarak çamurun içine saklanan bu balıklar bölgede yiyecek olarak da tüketiliyor.

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