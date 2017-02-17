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'ta üst düzey militanı öldürüldü

AA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 19:15 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 19:35
Irak'ta üst düzey DEAŞ militanı öldürüldü
Irak'ta üst düzey DEAŞ militanı öldürüldü

'ın Enbar vilayetinde uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında terör örgütü 'ın üst düzey isimlerinden birinin öldürüldüğü bildirildi.

ordusunda görevli Albay Velid ed-Duleymi, koalisyon uçaklarının Enbar'a bağlı El-Kaim ilçesinde 'a ait bir aracı hedef aldığını söyledi.

Duleymi, saldırı sonucu DEAŞ'ın sözde lider kadrosundan 'nin de aralarında bulunduğu araçtaki militanların öldüğünü belirtti.

El-Kaim ilçesi 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

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