X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Japonya, Afganistan'a ait olan 102 tarihi eseri iade etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

, 'a ait olan 102 i iade etti!

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 20:29

'daki savaş sırasında yasa dışı yollarla 'ya kaçırılan 102 bugün düzenlenen törenle iade edildi.

'daki iç savaş döneminde yasa dışı yollarla 'ya kaçırılan ve Tokyo Üniversitesi'nin eski rektörü, Profesör İkohiroyama tarafından biriktirilip Tokyo ve Kiyuşu müzelerinde sergilenen 102 bugün düzenlenen törenle Afganistan'a iade edildi. Eserleri biriktirip koruyan Profesör İkohiroyama, Afgan hükümetince Sayed Jamaluddin Afghan Madalyası'na layık görüldü. Buda heykelleri, fildişi figürler, sikkeler ve tablolardan oluşan eserlerin iadesi için bugün Başkent Kabil'deki Milli Müze' de düzenlenen törende, madalyayı vefat eden İkohiroyama'nın ailesi aldı.

BENZER HABERLER