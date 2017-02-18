İspanyollardan Avrupa'ya, "sığınmacılara sınırları açın" çağrısı!

İspanya'nın Barcelona kentinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla sığınmacılara destek için düzenlenen gösteride, Avrupa'ya, "Daha fazla ölüm olmasın, sığınmacılara sınırları açın" çağrısı yapıldı.

"Sığınmacıları kabul etmek istiyoruz" ana temasıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 100 bin kişi, Barcelona kent merkezinden deniz kıyısına kadar yürüdü.

Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün sonunda söz alan bazı göstericiler, sığınmacılara duvar ören Avrupa ülkelerini eleştirdi, "daha fazla ölüm olmasın, sığınmacılara sınırları açın" çağrısında bulundu.





Katalonya özerk yönetimindeki STK'ların yanı sıra sol ve liberal görüşlü siyasi partilerin ve işçi sendikalarının da destek verdiği gösterinin organizatörü olarak öne çıkan "Casa nostra, casa vostra" (Bizim evimiz, sizin eviniz) adlı örgütün temsilcileri tarafından okunan manifestoda, İspanyol hükümeti ve AB yetkililerinden sığınmacıları kabul etmek için verdikleri sözleri yerine getirmeleri istenildi.





"UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARLA BU KRİZİ BİZ YARATTIK"

Gösteriye katılan Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu gösterinin diğer Avrupa devletlerine ve kentlerine örnek olmasını umarım. AB'nin ruhuna karşı olan bu siyasetleri hep birlikte değiştirebiliriz." dedi. Forcadell, AB ülkelerinin sığınmacılarla ilgili vaadlerini yerine getirmeleri ve daha faza sığınmacı kabul etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Katalonya Sosyalist Partisi'nin (PSC) lideri Miquel Iceta da "Bu sivil bir gösteri. Sesimizin İspanya ve AB'de duyulmasını istiyoruz. Yaşanan kriz masum değildir. Uygulanan yanlış politikalarla bu krizi biz yarattık. Daha fazla elimiz kolumuz bağlı duramayız." dedi.

Ciutadans Partisinden milletvekili Sonia Sierra da "Ülkelerindeki trajediden kaçan insanlara karşı verilen vaadler yerine getirilmeli. Avrupa'nın değerleri ve dayanışmasının gösterilmesi için sığınmacılar kabul edilmeli." ifadesini kullandı.





Radikal sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı Partisi milletvekili Gabriela Serra da Akdeniz'de son yıllarda 5 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ölümler durdurulamadığı için tüm kurumlara karşı öfkeliyiz. AB ülkeleri ve İspanyol hükümeti, bu krizi çözmek için hiçbir şey yapmıyor. Eğer kurumlara itaatsizlik etmemiz gerekirse edeceğiz. Çünkü sadece sığınacak bir yer arayan, hayatlarını kurtarmaya çalışan insanlara sırtını dönen bir AB'nin yasallığından söz edilemez."

Gösterinin sonunda bir grup sanatçı, sığınmacıların teknelerle sahillere gelişini canlandırdı.

Geçen yıl Avrupa Birliği'ne 17 bin 608 sığınmacıyı kabul etme sözü veren İspanya, şimdiye kadar sadece bin 100 sığınmacıya kapılarını açtı.