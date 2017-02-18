Pentagon’dan DEAŞ’ın Rakka’daki elebaşları hakkında flaş açıklama!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis DEAŞ terör örgütünün Rakka’daki elebaşlarının Deyr ez-Zor’a kaçmaya hazırlandıklarını söyledi.

Pentagon'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davis, Rakka şehrinin kuzey, batı ve güneyden sarıldığını şehrin güneybatısından Deyr ez-Zora çıkan yol dışında DEAŞ'ın kullanabileceği rota kalmadığını söyledi.

Rakka'nın güneyinde Fırat Nehri üzerindeki üç köprünün de hava saldırılarıyla kullanılmaz hale getirildiğini belirten sözcü Davis şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ'ın üst düzey liderleri ve birçok bürokratının ve yöneticinin, biliyorsunuz çok bürokratik bir örgüt, Rakka'dan ayrılma sürecini girdiğini ve operasyonlarını nehirden aşağıya doğru taşımaya başladıklarına dair emareler görmeye başladık. Rakka'da sonlarının yakın olduğunu kesinlikle anlamaya başladılar ve şimdi de liderlerinin kaçışını görüyoruz."

YABANCI SAVAŞÇI AKIŞININ AZALMASI TÜRKİYE'NİN ÇABALARI İLE BAŞLADI

Her an bölge izlendiği için örgütün şehri fark ettirmeden kalabalık bir yabancı savaşçı grubuyla takviye etme imkanının bulunmadığını ifade eden Pentagon sözcüsü, yabancı savaşçı akışı konusunda şunları kaydetti:

"Onların yabancı savaşçı toplama kabiliyetleri oldukça zayıfladı. Bu birkaç faktörün birleşmesi ile oldu: (Yabancı savaşçı akının durma süreci) Türkiye'de başladı. Sınır boyunca harcadıkları çaba ve Cerablus, El Rai ve Dabık arasında alanı temizlemeleri ile başladı o süreç."

Musul ile birlikte Rakka'nın da DEAŞ'tan alınacağını ifade eden sözcü Rakka'nın Musul kadar büyük olmadığını ve daha kolay alınabileceğini sözlerine ekledi.