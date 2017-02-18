Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılacak

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açacaklarını açıkladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açacaklarını açıkladı.Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı soykırım davasını yeniden açacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç'in himayesinde, ülkedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla başkent Saraybosna'da düzenlenen danışma toplantısında, Sırbistan'a karşı soykırım davasının revize edilmesi kararı alındı.

İzzetbegoviç, danışma toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılmasının krize neden olacağını ancak bu krizin "bazılarının tehdit olarak öne sürdüğü büyüklükte olmayacağını" söyledi.

Soykırım davasının revize edilmesinin hiç kimsenin hakkını ihlal etmediğini vurgulayan İzzetbegoviç, "Davanın yenilenmesinden vazgeçilmesi, Bosna Hersek devletinin ve kurbanların haysiyetine zarar verirdi." ifadelerini kullandı.

Davanın revize edilmesine, danışma toplantısına katılan 50'den fazla temsilcinin oy birliği ile karar verildiğini aktaran İzzetbegoviç, "Bu davanın yeniden açılması, kurbanların hakkıdır. Adalet ve hakikat peşinde olan herkes bizim yerimizde olsa aynısını yapardı." dedi.

İzzetbegoviç, davanın gelecek hafta açılacağını ifade ederek, davadaki yeni kanıtların eski Sırp komutan Ratko Mladic'in yargılanması sürecinde ortaya çıktığını, bu kanıtlarda eski Yugoslavya'dan binlerce askerin soykırıma iştirak ettiğinin ve dönemin devlet başkanı Slobodan Milosevic rejiminin soykırıma lojistik destek verdiğinin görüldüğünü sözlerine ekledi.

İlk dava, delil yetersizliğinde düşmüştü

Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılının şubat ayında, Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı açtığı soykırım davasını delil yetersizliğinden reddetmiş, Bosna Hersek'e yeni deliller bulması şartıyla 10 yıl içinde yeniden dava açma hakkı tanımıştı.

Mahkemenin davanın revize edilmesi için tanıdığı süre, şubat ayı sonunda dolacak.