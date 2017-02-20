30 milyon insanı salgınla öldürebilirler

Bill Gates, Münih Güvenlik Konferansı’nda ‘biyoterörizm’e dikkat çekti. Gates, teröristlerin ürettikleri bir mikropla bir yılda 30 milyon kişiyi öldürebileceğini söyledi, “Saldırı 10 - 15 yıl içinde gerçekleşebilir” dedi

Dünyanın en zengin işadamı, girişimcisi ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada birçok güvenlik uzmanının gözünden kaçan bir tehdidi gündeme getirdi. Biyoterörizm tehlikesi hakkında konuşan Gates, teröristlerin ürettiği bir mikropla bir senede 30 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu. "Bir sonraki salgın, genetik mühendislik kullanılarak bilgisayarda üretilmiş bir virüs yüzünden olabilir. Bu virüs çiçek hastalığının sentetik bir versiyonu ya da ölümcül ve süper bulaşıcı bir çeşit grip olabilir" diyen Bill Gates "Böylesi bir terör hamlesi bir yıldan kısa bir süre içinde 30 milyon kişinin ölümüne neden olabilir" ifadelerini kullandı. Gates, dünyanın 'önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde, böylesi bir saldırıyla karşı karşıya kalmasının ciddi bir ihtimal olduğunu' vurguladı

. 'SALGINLARA HAZIRLANIN'

1918'deki grip felaketinin yaklaşık 500 milyon kişiye bulaştığını ve tahminlere göre 50 ila 100 milyon kişinin canına mal olduğunu hatırlatan Bill Gates, 'biyoterörizm tehlikesini, nükleer savaş ve küresel ısınma kadar tehlikeli gördüğünü' kaydetti. Gates, ülkelere bu gibi saldırılara karşı hazırlanma ve cephanelerini genişletme tavsiyesinde bulunurken, bireylere de "Orduların savaşa hazırlandığı gibi biyoterörizm içeren salgınlara hazırlanın" uyarısını yaptı. Gates, daha önce de ocak ayında İsviçre'nin Davos köyünde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dünya liderlerine seslenmiş, biyoterörizmin tehlikelerine dikkat çekmek için bir konuşma yapmıştı.