Batı Musul’u kurtarma harekatı

Musul’un doğusunun 24 Ocak’ta DEAŞ’tan temizlendiğini duyuran Irak, kentin batısındaki operasyonunsa dün başladığını açıkladı. Bu cephedeki çatışmaların kentin doğusuna göre daha yoğun olması ve sokak savaşlarının yaşanması bekleniyor

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Musul'un batı yakasını DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik operasyonun dün başladığını açıkladı. El İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan ve Başkomutan Haydar el İbadi, Musul'un Eymen (batı) yakasının kurtarılmasına yönelik askeri operasyon için düğmeye bastı" ifadesine yer verildi. Başbakan İbadi, Musul'da 'önceliklerinin toprak değil insanların kurtarılması' olduğunu kaydetti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul ise, Musul'un batı yakasının terör örgütü DEAŞ'ın elinden geri alınması için başlatılan operasyonda üç cepheden ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Resul, "Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda, Irak ordusu kuzeyden, federal polis güçleri hem kuzey hem de güneyden, Haşdi Şabi güçleri ise batı cephesinden ilerleme kaydediyor" dedi. Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah de yaptığı yazılı açıklamada, "Operasyona katılan güçler, verilen talimatlar doğrultusunda ilerleme kaydedecek" diye konuştu.

Öte yandan kentin batısında başlatılan operasyonda üç köy ve bir elektrik santralinde kontrolün sağlandığı bildirildi. Fransız AFP haber ajansı, dört aydır süren Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD yönetimindeki uluslararası koalisyonun yanı sıra, Irak özel kuvvetleri, bu kuvvetlere bağlı hızlı müdahale birliği, Irak ordusu, Irak polisi, Irak Gönüllü Halk Güçleri Birliği Haşdi Şabi, peşmerge güçleri ve İran Devrim Muhafızları Alayı danışmanlarının yer aldığını bildirdi.



SOKAK ÇATIŞMALARI YAŞANACAK

Irak'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'un batısı doğusuna oranla daha küçük olsa da buradaki nüfus daha yoğun. Iraklı yetkililerle ABD yönetimindeki koalisyon, bu nedenle batıdaki çatışmaların daha yoğun ve dar sokaklar arasında yaşanmasının beklendiğini belirtti. Irak hükümeti 17 Ekim'de başlayan Musul'u kurtarma operasyonu kapsamında, 24 Ocak itibariyle de kentin doğusunun DEAŞ'tan temizlendiğini duyurmuştu. Ancak dün kentin doğusunda DEAŞ tarafından askeri kontrol noktasıyla bir restorana düzenlenen iki intihar saldırıda 5 kişi öldü.



ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Irak'ın Musul kentinde 4 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi. İnsan hakları aktivisti Ömer et-Tai, "Ölümlerin nedeni, çocuk sütünün yanısıra gıda eksikliği ve var olan gıda ürünlerinin pahalılığı" diye konuştu. Irak'ta yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı Musul'da operasyonlar nedeniyle kıtlık yaşıyor. Halkın ayrıca ilaç sıkıntısı çektiği ve gönderilen yardımların ise ihtiyacın ancak yüzde 20'sini karşıladığı belirtiliyor. Londra merkezli çocuklara yardım kuruluşu 'Save the Children' ise ,yaklaşık 350 bin çocuğun Musul'un batısında mahsur kaldığını açıkladı.