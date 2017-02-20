Trump ile İsveç arasında Twitter savaşı devam ediyor

ABD Devlet Başkanı Donald Trump bugün yayımladığı Twitter mesajı ile hem medyayı hem İsveç’i yeniden eleştirdi.

Donald Trump Twitter mesajında, "Sahte haber medyası İsveç'te kitlesel göç sorununun gayet iyi işlediğini anlatmaya çalışıyor; doğru değil" diye yazdı.

Trump'ın son üç gün içinde çeşitli platformlarda İsveç ile ilgili değerlendirmeleri, dünya medyası ve sosyal paylaşım sitelerinde dikkat çekmiş, alaylı göndermelere neden olmuştu.

ABD Başkanı geçen Cumartesi günü Florida'da açık hava toplantısında Brüksel, Paris ve Nice'teki terör saldırıları ile birlikte "korkutucu İsveç örneği" de vererek, "İsveç'te dün gece (Cuma) ne olduğunu gördünüz; kim inanırdı buna?" diyerek Cuma gecesi İsveç'te bir şeyler olduğunu ima etmişti.

Bunun üzerine İsveç'in Washington Büyükelçiliğ ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak Trump'ın konuşmasında, İsveç ile ilgili ne kastettiğine açıklık getirilmesini istemişti.

Bu sabah ta Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Benim İsveç'te neler olup bittiğine ilişkin demecim, Fox News'ta yayımlanan göçmenler ve İsveç'e dair programa gönderme yapıyordu" diye yanıtlamıştı.