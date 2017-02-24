Gözler yine Cenevre’de

Türkiye, Rusya, ABD ve BM heyetleri eşliğinde Şam rejimi ile muhalifler 4’üncü kez İsviçre’de bir araya geldi. BM Temsilcisi Mistura, “Astana ateşkesi sağladı, sıra siyasi geçişte” dedi

Suriye'de altıncı yılını doldurmak üzere olan iç savaşa son vermek için Şam rejimi ve muhalifler 4'üncü kez İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya geldi. Uluslararası camianın girişimleriyle kurulan müzakere masasında, tarafların yanı sıra Türkiye, Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'den de heyetler yer alıyor. Görüşmeler çerçevesinde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, dün sabah Beşar Esad rejimi ve muhalefet heyetiyle BM binasında ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmeye muhalifler adına heyet başkanı Nasır Hariri, Müzakere Yüksek Komitesi Başkan Yardımcısı Yahya Kadamani ve başmüzakereci Muhammed Sabra katıldı. Mistura görüşme formatının henüz belirsiz olduğunu dile getirirken, muhalifler vakit kaybı yaşanmaması için, Esad rejimi heyetiyle doğrudan görüşmek istediklerini vurguladı.



ANAYASA HAZIRLANACAK

Ocak ayında Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği Astana sürecinin ateşkesi büyük ölçüde sağladığına değinen Mistura, Cenevre'deki görüşmelerin çerçevesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı olduğunu duyurmuştu. Söz konusu karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından, geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor. Suriye'de yarım milyon kişinin yaşamını yitirmesine ve 12 milyon civarında kişinin de evlerinden olmasına neden olan savaşın giderilmesi için Cenevre'de daha önce de rejim ve muhalifler 3 kez daha bir araya gelmiş, ancak sonuncusu 10 ay önce biten müzakerelerin hiçbirinden sonuç alınamamıştı.