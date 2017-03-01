ABD söz konusu YPG olunca ''çocuk askere'' sessiz kaldı!

Terör örgütlerinin çocuk asker savaştırmasına tepki gösteren ABD, söz konusu YPG olunca sessiz kaldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki çocuk savaşçıların fotoğraflarını da paylaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) geçen hafta sonu paylaştığı fotoğraflarda görülen 'küçük yaştaki savaşçılar' tartışmalara neden oldu. Fotoğraflarda, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sağladığı silah ve ekipmanların, büyük bölümünü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri(SDG) şemsiyesi altındaki Suriye Arap Koalisyonu'na gönderdiği iddia edilmişti.



''SAVAŞMANIN YAŞININ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM''



Konu ile ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis "Suriye'deki gruplara destek verme şartları arasında 'savaşçıların belli bir yaşta olması' koşulunun bulunmadığını" söyledi. Hedef alma bakımından silah taşıyabilen herkesin tehdit teşkil ettiğini belirten bakanlık sözcüsü, SDG'ye verilen desteğin koşullarının arasında çocuk savaşçıların istihdamına yönelik bir madde olup olmadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.







''BÖYLE BİR KURAL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM''



Adının açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi ise ''istihdam edilecek savaşçıların belirli bir yaşta olması'' gibi bir koşul olduğunu hatırlamadığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili '' Elbette 18 yaşından küçük birine silah verilip savaşa gönderilmesi kabul edilecek bir durum değil ancak bölgedeki durum ve kültürel yapı göz önünde bulundurulduğunda çok da şaşırtıcı değil. Biz onlara sadece desetek verip DEAŞ ile savaşmalarını istiyoruz. Kimi nasıl istihdam ettiklerine bakmıyoruz. Tabii kiçocukların savaşta istihdam edimesi kötü bir şey ancak orada durum farklı'' yorumunu yaptı. (VATAN)



