Türkiye’nin önceliği Menbiç

Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin hedefinin PYD / PKK unsurlarının Menbiç’ten temizlenmesi olduğunu belirterek, “ABD ve koalisyon güçlerinden verdikleri sözleri tutmasını bekliyoruz” dedi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fırat'ın batısında hareketliliğin arttığını belirten Işık, Menbiç'in terör örgütleri PKK ve PYD varlığından temizleneceğini söyledi. El Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra önceliği Menbiç'e verdiklerini dile getiren Işık, bu aşamada bölgede ciddi bir hareketlilik başladığına dikkati çekti.



TAAHHÜTLER UNUTULMAMALI

Işık konu hakkında şunları kaydetti: "Önce DEAŞ bazı yerleri Suriye rejimine bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD, YPG, bazı yerleri rejime terk ediyor. Yani birbirine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç günlük hareketlilikten gördük. Bu noktada tabii Türkiye'nin önceliği şu anda Menbiç'tir. Başta ABD olmak üzere koalisyon güçlerinden bu konuda Türkiye'ye verilen sözlerini tutmasını bekliyoruz. Fırat'ın batısındaki PYD, PKK unsurlarının kesinlikle Fırat'ın batısından yani Menbiç'ten çekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin Türkiye'ye taahhüdüdür. Bu taahhüdün en kısa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu noktada da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."