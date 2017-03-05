Hollanda'dan Türkiye için akılalmaz çaba!

Almanya'dan sonra Hollanda ile de yaşanan "miting" gerilimi devam ederken Hollanda Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher "Hükümetin Türk siyasilerinin kampanya için Hollanda'ya gelmelerini önlemek amacıyla potansiyel yasal adımları incelediklerini" söyledi. Ancak Hollanda medyasına göre, hukuk uzmanları hükümetin bu konuda "pek az seçeneğinin olduğunu" düşünüyorlar.

Bir radyo programında konuşan Lodewijk Asscher, "Hükümetin Türk siyasilerinin kampanya yürütmek üzere Hollanda'ya gelmelerini önlemek için potansiyel yasal adımları incelediğini" belirtti.



Asscher'in ifadelerini yansıtan DutchNews ise "Hollanda Hükümeti, Türk politikacılarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha çok yetki veren yasal düzenlemeler için Türklerin desteğini kazanmak amacıyla Hollanda'ya gelmelerini durdurmak için yasal seçenekleri inceliyor" dedi.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "11 Mart'ta Rotterdam kentinde bir miting yapmayı planladığına" dikkat çekildiği haberde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ziyaret konusunda "işbirliğini yapmayacaklarını" belirtirken "Hollanda'nın kamu alanları, başka ülkenin siyasi kampanya alanları değil" sözlerini kullandığına dikkat çekildi.





DICK SCHOOF'UN ROTTERDAM BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ





Bunun üzerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun "İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşlarımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız" yönündeki tepkisini de aktaran DutchNews, haberinde NOS kanalına atfen Hollanda'nın Güvenlik ve Terörle Mücadele Ulusal Koordinatörü Dick Schoof'un Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Aboutaleb ile ziyareti görüştüğünü anlattıktan sonra şöyle devam etti:





"Hukuk uzmanları, hükümetin pek az seçeneğinin olduğunu ancak Aboutaleb'in mitingi kamu düzeni gerekçesiyle yasaklayabileceğini söylüyorlar. Üç Alman kenti, bazı Türk bakanlarınca planlanan referandum mitinglerini iptal ettiler."