Trump’a ‘YPG ile ilişkiyi kes’ çağrısı

Trump’a yakın düşünce kuruluşu The Heritage Foundation’ın raporunda “ABD, PKK bağlantılı milislere desteği sona erdirmeli. Suriye’de istikrar için, Ankara ile işbirliği yapılmalı” denildi

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Washington merkezli The Heritage Foundation (Miras Vakfı), Suriye hakkında yayımladığı yeni raporunda terörist PKK'nın Suriye kolu YPG ile çalışılmaması gerektiğini vurguladı. Eski Başkan Barack Obama'nın Suriye politikasının yerden yere vurulduğu raporu kıdemli analist James Philips kaleme aldı. Raporda Trump yönetiminin Suriye'deki problemleri çözmek için İsrail, Ürdün, ve Türkiye gibi müttefiklerle yakın bir çalışma içerisine girmesi lazım geldiği belirtilirken, sadece DEAŞ değil, diğer terör örgütlerine karşı da bir strateji geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.







PKK'YA DİKKAT!

Washington'un PKK bağlantılı Kürt grupları etkili bir askeri güç olarak kullanmasının Türkiye ile ilişkileri zora soktuğu belirtilen raporda, "Trump yönetimi PKK bağlantılı milislere ABD desteğini sona erdirmeli. Suriye'yi uzun vadede istikrara kavuşturmak için, Ankara ve Washington hangi gruplarla işbirliğine gidileceği ya da destek verileceği konusunda anlaşmak zorunda" dendi. Washington'a başta Türkiye olmak üzere NATO müttefikleri ve Körfez ülkelerini DEAŞ'a karşı daha fazla askeri katkı yapmaya teşvik etmesi çağrısında bulunulan raporda, artık güvenli bölgelere ihtiyaç kalmadığı öne sürüldü. Buna göre ABD zaten Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi yoğun Suriyeli mültecilerin yaşadığı ülkelere daha fazla maddi katkıda bulunmalı.



ABD SÖZÜNÜ TUTMADI

ABD özel kuvvetleri Menbiç'in kuzeyindeki Ayn Dadat bölgesine yığınağı sürdürüyor. Mevcut durumda, Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefindeki Menbiç'in güneyi ve güneybatısı rejim güçleri; kuzeyi ABD tarafından çevrelenmiş durumda. ABD, Menbiç'in ele geçirilmesinin hemen ardından PYD/PKK'nın ilçeyi terk edeceği konusunda Türkiye'ye teminat vermişti. Ancak sözünü tutmadı. Menbiç ilçesi, örgütün Suriye- Türkiye sınır boyunu kaplayacak terör koridoru projesinin belkemiği durumunda. Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Jeff Davis, "Koalisyonun parçası olarak güvence verme ve caydırma amaçlı Menbiç'in içine ve etrafına ABD askerleri konuşlandırıldı. Bu görev DEAŞ'tan başka bir tarafa saldıran tarafları caydırmak içindir" dedi. Bu askerlerin çatışmaya girme yetkileri olup olmadığına ilişkin soruya ise Davis "Kendilerine bir saldırı olduğunda, nefsi müdafaa için elbette ki yetkileri var ancak onun dışında orada başka bir kuvvetle çatışmaya girme yetkileri yok." dedi.