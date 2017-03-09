"İngiltere Gümrük Birliği'nden çıkmalı"

İngiliz The Independent gazetesine göre, Maliye Bakanı Hammond'ın, ülkenin Gümrük Birliği'nden de çıkmasını desteklediğini söyledi.

Philip Hammond, "Avrupa Birliği'nden ayrılma oyunu değiştirdi. Gümrük Birliği'nden kalamayacağımız, siyasi sermayemizi bunu tartışarak harcamamız verimli olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasından Sorumlu Bakanı David Davis de daha önce İngiltere'nin AB'den ayrılırken Gümrük Birliği'nden de ayrılması gerektiğini belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce ülkenin AB'den çıkış sürecini resmen başlatacak olan 50'nci maddenin ay sonunda yürürlüğe sokulacağını ifade etmişti.

AB'den çıkış planını ocak ayında açıklayan May, ülkenin ortak pazardan da ayrılacağını, bunun yerine Avrupa ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtmişti.

İngiltere'nin 1993 yılında üyesi olduğu Avrupa ortak pazarı, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 25'lik bölümünü temsil ediyor.