İngiltere’de, gelen sağlık ekibine kilitli kapıyı açarak iç kanama geçiren sahibinin kurtarılmasını sağlayan Megan isimli köpek, ülkede “kahraman” ilan edildi

İngiltere'de yaşanan olay bir kez daha köpeklerin en sadık dostlarımız olduğunu gösterdi. Feliwstowe kentindeki evinde iç kanama sebebiyle fenalaşan Gary Gregory, ambulansı aramayı başardı ancak bilincini kaybedince gelen sağlık ekiplerine kapıyı açamadı. Gregory'nin Rottweiller cinsi evcil köpeği, evin kapısını sağlık ekiplerine açarak sahibinin hayatını kurtardı.



'ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM'

İngiliz Sun gazetesine konuşan Gary Gregory (32) yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ayakta bile duramayacak haldeydim. Acil yardım hattını aradıktan sonra bayıldım. Uyandığımda üç köpeğim de başımdaydı, kötü bir durum olduğunu hissetmişlerdi." Bilincinin yerine gelmesi ile eşi Sean Nicholls ile telefonla iletişime geçtiğini belirten Gregory, "O an öleceğimi düşündüm" dedi. Gregory bilincini tekrar kaybedince evine ulaşan sağlık ekiplerine kapıyı açan üç yaşındaki köpeği Megan, iç kanama geçiren sahibine tıbbi müdahale yapılmasını sağladı.



AMELİYATI BEKLİYOR

Köpeğine minnettar olduğunu belirten Gary Gregory, "Megan benim hayatımı kurtardı. O gerçek bir kahraman ve Pride of Britain (İngiltere'nin gururu) ödülünü hak ediyor" dedi. Megan'ın yetenekli bir köpek olduğunu söyleyen Gregory, "Biz eşimle anahtarımızı evde unuttuğumuzda da kapıyı açardı. Ama bu sefer yaptığı hayatımı değiştirdi" diye konuştu. Sağlık görevlilerinin kendisine köpeğinin yardımı olmasaydı ölmüş olabileceğini söylediğini belirten Gregory, "Megan etrafımızda olduğu sürece güvende olduğumuzu biliyoruz" ifadesini kullandı. İç kanama sebebiyle iki gün hastanede kalan Gary Gregory, evinde gelecek ay olacağı ameliyatı bekliyor.