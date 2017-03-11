Hilal taktiği

SABAH, Türkiye, ABD ve Rusya Genelkurmay başkanlarının Antalya’daki zirvesinde Ankara’nın sunduğu 3 aşamalı YPG’siz Rakka planına ulaştı

Terör örgütü DEAŞ'ın üç yıl önce kontrolünü ele geçirdiği ve sözde başkent ilan ettiği Suriye'nin Rakka kentinin geri alınması için Türkiye, ABD ve Rusya Genelkurmay başkanları, 7 Mart'ta Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlemişti. Görüşmede Ankara, Rakka operasyonunda etkin rol oynamak istediğini bunu da ortaklaşa gerçekleştirme taraftarı olduğunu açıkça ifade etti. Terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ve ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka harekâtına dahil edilmemesini şart olarak sunan Ankara, Suriye içinde tek hedefin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki toprak kontrolünün bitirilmesi olacağını yineledi.



3 NOKTADAN 3 KORİDOR

Edinilen bilgiye göre, ABD, terör örgütü DEAŞ'a karşı "acil bir müdahale planı" istediğini yinelerken Rusya ise "Rakka operasyonunu birlikte koordine edelim" teklifini sundu. Bunun üzerine Türkiye, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi için 3 aşamalı yol haritası ile masaya oturdu. Türk tipi operasyon planına göre; Rakka operasyonunda terör örgütü PYD'nin kontrolünde olan, nüfusunun yüzde 90'ını Arapların yüzde 10'unu Türkmenlerin oluşturduğu ve PYD'nin DEAŞ'tan tek kurşun atmadan aldığı 'Talabyad'dan, PYD kontrolündeki 'Kobani'den ve ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) kontrolündeki 'El Bab'dan üçlü koridor açılacak. Hilal şeklinde açılan koridordan Rakka'ya doğru yönelinecek. Koordinasyon tamamen ortak sağlanacak.



YPG OLMAYACAK

Terör örgütü YPG'nin oluşturduğu ve ABD'nin desteklediği SDG, Rakka harekâtına hiçbir koşulda operasyona dahil edilmeyecek. Hilal harekatında Türkiye ile ABD'nin başı çektiği koalisyon ülkeleri hava desteği sağlayacak, karadan ise ÖSO ile birlikte Suriye Demokratik Güçleri'nin içindeki sadece Araplar ile Peşmerge operasyona dahil olacak. Terör örgütü YPG'den desteğini çekmeyen ABD, Rakka operasyonunda Türkiye'nin zırhlı birlikleri başta olmak üzere karadaki güçlerin desteklenmesi için kullanımına devam edilmesi gereken İncirlik Üssü'ne ihtiyaç duyuyor. Ankara ise Türkiye'nin sağladığı bu imkanlara ihtiyaç duyan ABD'nin önüne ortak koordinasyon önerisi sunarken, ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin ortak mutabakatı sağladığında Rakka Operasyonu için sunulan hilal harekatının başlatılacağı öğrenildi.



SURİYE REJİMİ 4 YIL SONRA İLK KEZ FIRAT'A ULAŞTI

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, yaptığı açıklamada "Suriye ordusu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle, Suriyeli rejim birlikleri, 4 yıl aradan sonra ilk kez El Hafsa'nın doğusunda Fırat'ın kıyısına ulaştı" dedi.