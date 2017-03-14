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, 'nın skandal tavrına tepkisiz kaldı

AA
  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 15:04 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 15:48
BM, Hollanda'nın skandal tavrına tepkisiz kaldı
BM, Hollanda'nın skandal tavrına tepkisiz kaldı

() Ofisi Sözcüsü Alessandra , 'da yaşanan diplomatik skandalda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 'nın Türkiye'nin Başkonsolosluğuna girmesine izin verilmemesi ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayı hakkında BM'den herhangi bir açıklama yapılmayacağını ve BM olarak konunun muhatabı olmadıklarını söyledi.

Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında , "'nın, Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle kınanması gerekmez mi, Hollanda'da bir Türk bakan, kendi ülkesinin başkonsolosluğuna alınmıyor. BM konuyla ilgili neden sessiz kalıyor? Hollanda, ve uluslararası hukuku ihlal etmedi mi, Hollanda'yı kınamazsanız gelecekte benzer durumlar yaşandığında diğer ülkeleri nasıl kınayacaksınız? " sorusuna cevaben, "Bu konu hakkında yorum yapmayacağız." dedi.

''AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIZ''

Hollanda'nın skandal tavrının üzerinden üç gün geçmesine rağmen BM'nin konuyla ilgili açıklama yapmamasının sorulması üzerine Vellucci, "BM olarak, bir ülkenin, güvenlik gerekçe gösterilerek aldığı bir karar hakkında açıklama yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Velucci, BM olarak konunun muhatabı olmadıklarını, konuyla ilgili değerlendirmenin ancak ilgili ülkeler tarafından yapılacağını kaydetti.

''HOLLANDA'DA OFİSİMİZ YOK, KONUYA HAKİM DEĞİLİZ''

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Ravina Shamdasani de, "Viyana Sözleşmesi bizim kurumuzun kapsamı dışında karmaşık bir konu ve sadece insan hakları ile ilgili değil." diyerek soruya cevap vermekten kaçındı.

''BU KONUDA BİLGİMİZ YOK''

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville yaptığı açıklamada, Hollanda polisinin, başkonsolosluğun bulunduğu bölgede toplanan ve uygulamayı protesto eden Türk vatandaşlarına şiddet uygulamasından bilgileri olmadığını ileri sürdü.

Colville, Hollanda'da ofislerinin bulunmadığını ve 'da yaşanan olaylara tam olarak hakim olamadıklarını ifade etti.

Medyaya yansıyan Hollanda polisinin şiddet içeren görüntülerini hatırlatması üzerine Colville, konuyu detaylı inceleyeceklerini ve daha sonra bu konuda bir açıklama yapabileceklerini bildirdi.

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