X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Hollanda skandalında polise ateş izni verilmiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ında e izni verilmiş!

AA
  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 12:22 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 12:25
Hollanda skandalında polise ateş izni verilmiş!
Hollanda skandalında polise ateş izni verilmiş!

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, 'nın aracının durdurulması ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayında i'ne izni verildiğini söyledi.

Aboutaleb, kamu yayın kuruluşu NOS TV'te yaptığı açıklamada, Bakan Kaya'nın yanında "geniş omuzlu" 12 kişinin bulunduğunu ve o kişilerin lı olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek "Bu durum korkutucuydu." dedi.

Bakan Kaya'nın yanındaki kişilerin etme ihtimalini düşündükleri için gönderdiklerini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olası bir saldırıda bizim orada olaya hakim olabilmemizdi." ifadesini kullandı.

''ATEŞ ETME İZNİ VERİLMİŞTİ''

Aboutaleb, sunucunun, "Bir bakan gelmiş, orada ne olabilirdi ki?" sorusu üzerine, "Bakanın ları ateş edebilirdi." iddiasında bulundu. Özel timin sadece korumalar için gönderildiğini söyleyen Aboutaleb, "Bakanın korumalarının in teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri durumunda Özel Timi'ne ateş etme izni verilmişti." diye konuştu.

KONSOLOSLUĞA GEÇMESİNE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

BENZER HABERLER