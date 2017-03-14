"PKK, Türkiye'deki Kürtlerin baş belası"

KDP Sözcüsü Muhammed: PKK, yıllardır Türkiye'deki Kürtlerin baş belası olmanın dışında bir şey yapmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, terör örgütü PKK'nın Türkiye'de Kürtlerinin baş belası olduğunu belirtti.

Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü nedeniyle birçok kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

"PKK, yıllardır Türkiye'deki Kürtlerin baş belası olmanın dışında bir şey yapmadı." diyen Muhamed, "Bizim bölgemizde (IKBY) silahla çözüm arayışının miladı çoktan doldu" ifadesini kullandı.

Örgütün Sincar'daki varlığının IKBY halkı tarafından hoş karşılanmadığını, tam tersine nefrete dönüştüğünü belirten Muhammed, "İçerisinde olduğumuz dönem, birlikte yaşam, kalkınma, diyalog ve birbirine kabul etme dönemidir. PKK'ya soruyoruz, Şengal'de (Sincar) ne işiniz var? Militanların orada varlık göstermesi artık hoş karşılanmadığı gibi nefret duygusu oluşturdu." dedi.

PKK'nın geçmişte de Iraklı Kürtlere ciddi sorunlar çıkardığını dile getiren Muhammed, "PKK, birçok defa diğer Kürt gruplarıyla çatıştı. PKK'nın bu planı yeni bir şey değil." diye konuştu.