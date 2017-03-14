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"na 200 bin gelebilir"

AA
  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 15:43 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 17:16
"Yunan adalarına 200 bin sığınmacı gelebilir"
Yunan adalarına 200 bin sığınmacı gelebilir

'ın ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis, ve (AB) arasındaki anlaşmanın çökmesi halinde ülkesinin 200 bin nın akınına uğrayabileceğini söyledi.

Bir özel televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Georgiadis, ve AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Georgiadis, son dönemde Türkiye ve AB arasında gerginlik yaşandığını belirterek, "Eğer Türkiye ile Avrupa arasındaki çatışma devam ederse bir gün gelecek ve anlaşmasını bozacak. O zaman na 200 bin göçmen ve nın gelme tehlikesi var." ifadelerini kullandı.

''YUNAN EKONOMİSİ YERLEBİR OLUR''

Olası bir göçmen akınının zor günler geçiren ekonomisini de etkileyeceğine dikkati çeken Georgiadis, "Bu boyutta bir göçmen akını gerçekleşirse Yunan ekonomisi yerle bir olur." şeklinde konuştu.

YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE AZALMA YAŞANMIŞTI

Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatının uygulanmaya başlanmasının ardından Yunan adalarına geçiş yapan göçmen ve sığınmacı sayısında yüzde 95'in üzerinde azalma yaşanmıştı. Mutabakat kapsamında iltica başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar adalarda tutulan yaklaşık 13 bin göçmen ve sığınmacı zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Resmi verilere göre, Yunanistan genelinde 60 binden fazla göçmen ve sığınmacı bulunuyor.

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