ABD’de olağanüstü hal

Kar fırtınası, New York ve New Jersey’de olağanüstü hal ilan ettirdi. Marketlere akın eden ABD’liler yiyecek depolarken, metro ve tren seferleri askıya alındı

Kış sezonunun en kuvvetli kar yağışlarını bekleyen ABD'nin doğu yakasında, New York ve New Jersey eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, hane sakinleri marketlere akın ederek yiyecek depoladı ve kar öncesi önlemler aldı. "Stella" adı verilen kar fırtınasının New York şehrine yarım metre civarında kar bırakması beklenirken yaklaşık 20 milyon kişinin ikamet ettiği alanda uyarılar yapıldı. New York Valisi Andrew Cuomo aldığı olağanüstü hal kararı gereği sabah 04.00'ten itibaren tren seferlerinin askıya alındığını bildirdi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Beyaz felakete hazır olmak zorundayız" dedi. Kent içinde metro seferleri sabah 04.00'ten itibaren durdurulurken, New York'tan kuzeye uzanan Metro-North ve Long Island'a uzanan LIRR hatlarında karla mücadele için 3 bin kişinin görevlendirildiği bildirildi.



THY'DEN SEFER İPTALİ

Türk Hava Yolları, ABD'ye dün ile bugün yapılması planlanan 4 tarifeli seferi iptal etti. Yolculardan seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresi veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.